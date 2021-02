Hoe goed is de iPhone 12 echt? Wij gebruiken de vier telefoons nu al maanden als dagelijks toestel en maken de balans op. In deze video bespreken we onze tweede indruk van de iPhone 12.

Lees verder na de advertentie.

Video: iPhone 12 tweede indruk

De iPhone 12-serie is nu een paar maanden verkrijgbaar en wij hebben de toestellen sinds de release dagelijks gebruikt. In deze video staan we daarom nogmaals stil bij de smartphones om een genuanceerder beeld te schetsen. Maakt de iPhone 12 de hoge verwachtingen waar, of vallen de telefoons in de praktijk toch tegen? Je ziet het in onderstaande video.

Om maar direct met de deur in huis te vallen: nee, de iPhone 12 valt zeker niet tegen. Apple heeft namelijk vier fijne, krachtige en toekomstbestendige toestellen gemaakt. Wij zijn vooral te spreken over het feit dat de ‘normale’ iPhone (en mini) en Pro-modellen dit keer dichter bij elkaar staan dan ooit tevoren.

Zo hebben beiden een prachtig oled-scherm, 5G-ondersteuning, hetzelfde design en een hele snelle processor. De Pro-varianten onderscheiden zich vooral op cameragebied. Wij vinden met name de toegankelijkheid van de iPhone-camera fijn. Deze maakt in vrijwel alle situaties goede foto’s, zonder dat jij hiervoor moeite hoeft te doen.

Nadelen

Perfect is de iPhone 12 niet. De accuduur van het instapmodel is bijvoorbeeld prima, maar zeker niet denderend. Dit geldt ook voor de iPhone 12 mini en bij de iPhone 12 Pro (Max) vinden we het jammer dat deze peperdure toestellen nog steeds slechts een 60Hz-scherm hebben. Vergelijkbare Android-telefoons zijn inmiddels al overgestapt naar 90 of 120Hz en daardoor ogen animaties veel vloeiender dan op de Apple-vlaggenschepen.

Alles nog eens rustig nalezen?

Overweeg je om een iPhone 12 te kopen? Check dan ook de geschreven versies van deze tweede indruk-video. We hebben de afgelopen maanden ieder iPhone 12-model uitgebreid getest en weten daarom alles over de voor- en nadelen:

Volg ons op YouTube

De redactie van iPhoned plaatst wekelijks een nieuwe video op YouTube. De ene keer voelen we een nieuw product aan de tand, zoals onlangs nog de AirPods Max, terwijl we andere keren begrijpbare uitleg geven over een ogenschijnlijk lastig thema, bijvoorbeeld 5G.

Wil je niets missen? Abonneer je dan (gratis) op ons YouTube-kanaal. Vergeet onze video’s ook niet te liken, want hier help je ons enorm mee. Bedankt voor het kijken!