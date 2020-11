We hebben deze week niet één, maar twee nieuwe video’s voor je. We voelen de iPhone 12 Pro aan de tand en vertellen je hoe je meedoet aan de grote iPhone 12-winactie.

Check onze iPhone 12 Pro videoreview

Zoals je wellicht al hebt gelezen in de iPhone 12 review is de iPhone 12 dit jaar zo goed, dat hij de duurdere Pro-versie bijna overbodig maakt. De iPhone 12 heeft een instapprijs van 909 euro, terwijl de iPhone 12 Pro met 1159 euro veel meer kost.

Beide toestellen liggen erg dicht bij elkaar, maar we zien wel behoorlijk verschil in de camera. In onze nieuwste video neemt Lars de verschillen met de iPhone 12, en de voor- en nadelen van de iPhone 12 Pro met je door.

De iPhone 12 Pro is de mooiste iPhone tot nu toe. Het toestel voelt aan als een mix van alle iPhones die hiervoor gekomen zijn: de voorkant van een iPhone X, het rechthoekige ontwerp van de iPhone 5s en de mat-afgewerkte achterkant van de iPhone 11 Pro. Dit nieuwe ontwerp zien we echter ook terug bij de goedkopere iPhone 12.

De camera van het Pro-toestel gaat nog verder dan vorig jaar, zeker op videogebied. Op zichzelf is de iPhone 12 Pro dus een goede koop, maar ligt apart van de camera qua specificaties wel erg dicht bij de goedkopere iPhone 12. Ga je echter voor iets extra’s op cameragebied, dan is de iPhone 12 Pro zeker wat voor jou.

→ Lees ook onze uitgebreide geschreven iPhone 12 Pro review

Doe mee aan de iPhone 12 mini winactie

We hebben deze week iets tofs voor je, want we geven de iPhone 12 mini weg! In de video hieronder leggen we uit hoe je meedoet aan de winactie. Neem dus gauw een kijkje om kans te maken.

