De onthulling van de nieuwe iPhones komt steeds dichterbij. In deze video blikken we vooruit op de beste en kleinste iPhone van dit najaar: de iPhone 12 Pro en iPhone 12 mini.

iPhone 12 Pro-video: dit verwachten wij

Hij komt er nu écht bijna aan, hetzij met een paar weken vertraging: de iPhone 12. Net als vorig jaar heeft het er alle schijn van dat Apple wederom ook een Pro-model uitbrengt: de iPhone 12 Pro.

Dat toestel staat centraal in onze nieuwe video. Ook staan we kort stil bij onze verwachtingen voor de iPhone 12 mini, een compleet nieuw model. We gaan het onder meer hebben over het design, de camera’s, functies en verwachte prijs.

Volgens geruchten zou Apple dit najaar namelijk maar liefst vier nieuwe telefoons uitbrengen. Naast directe opvolgers voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max verwachten we dus een compact, handzamer toestel te zien. De iPhone 12 mini zou kleiner worden dan de iPhone 12, maar wel groter dan de iPhone SE, die begin dit jaar uitkwam.

Op naar de iPhone 12

De iPhone 12 verschijnt later dan gebruikelijk. Laatst maakte Apple bekend dat de nieuwe telefoons “een paar weken vertraging” hebben opgelopen. De iPhone 12-serie ligt daarom op z’n vroegst halverwege oktober 2020 in de winkels.

Bij iPhoned kijken we reikhalzend uit naar de nieuwe toestellen. We gaan alle iPhone 12-smartphones uiteraard uitgebreid testen, zodat jij straks een weloverwogen keuze kunt maken.