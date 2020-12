Het jaar 2020 gaat de boeken in voor heel veel dingen, maar ook als het jaar waarin Apple de kleine iPhone nieuw leven inblies. Wij vergelijken de iPhone SE 2020 en de iPhone 12 mini met elkaar and deze video.

Video van de week: iPhone 12 mini vs iPhone SE 2020

Wie had dat gedacht: in één jaar hebben we maar liefst twee gloednieuwe iPhones die in een compact jasje gestoken zijn. Aan het begin van het jaar bracht Apple de langverwachte iPhone SE 2020 uit en in het najaar bleek de iPhone 12 mini het kleine maar net zo krachtige broertje van de iPhone 12 te zijn.

Dat geeft mensen die op zoek zijn naar een compacte smartphone ineens een budget- en high-end-model om uit te kiezen. Om jou daar een handje bij te helpen vergelijken we de twee kleinste iPhones met elkaar in onze video van de week. Liever onze geschreven vergelijking lezen? Dat kan natuurlijk ook.

Wekelijks plaatsen we een video op ons YouTube-kanaal. De ene keer voelen we nieuwe producten aan de tand – zoals onlangs de iPhone 12-telefoons – en de andere keer duiken we dieper in een complex thema, zoals 5G. Ook delen we regelmatig tips om net even iets meer uit je Apple-apparaten te halen en we geven regelmatig toffe producten weg, onlangs nog de iPhone 12 Pro en iPhone 12 mini.

