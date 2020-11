Ga je voor knus en klein, of pak je liever groots uit? We hebben de compacte iPhone 12 mini en forse iPhone 12 Pro Max uitgebreid getest en in deze videoreview bespreken we alle voor- en nadelen.

Lees verder na de advertentie.

Video: iPhone 12 mini en 12 Pro Max review

Apple-liefhebbers moeten dit jaar uit maar liefst vier toestellen kiezen. De iPhone 12-serie bestaat uit vier modellen die een hoop overeenkomsten hebben. Een belangrijk verschil is daarom het formaat. De iPhone 12 mini past met zijn 5,4 inch-scherm makkelijk in je broekzak, maar dat geldt zeker niet voor de iPhone 12 Pro Max, die ruim 6,7 inch meet, zoals je in onderstaande video kunt zien.

Welke van de twee jouw voorkeur heeft, hangt met name af van hoe je je smartphone gebruikt. Zoek jij een compact toestel om voornamelijk mee te bellen, appen en voor social media? Dan kun je niet om de iPhone 12 mini heen. Het toestel past in vrijwel iedere broekzak of kleine tas en kan alles wat de ‘normale’ iPhone 12 ook kan.

Breng je een hoop tijd in het openbaar vervoer door en kijk je dan regelmatig films of speel je games op je smartphone? Dan is de iPhone 12 Pro Max wellicht meer aan jou besteed. Bijkomend voordeel is dat dit toestel dankzij de drie lenzen en LiDAR-scanner daadwerkelijk alles uit de iPhone-camera perst. Met name de Nachtmodus is indrukwekkend.

Maar, beide toestellen hebben ook absoluut hun nadelen. De iPhone 12 Pro Max is bijvoorbeeld behoorlijk zwaar en ligt dankzij het hoekige design niet altijd even lekker in de hand. Bovendien is het toestel peperduur en daardoor alleen voor een kleine doelgroep interessant. De achterkant van de iPhone 12 mini vlekt daarentegen heel snel en de accuduur is een lichtelijk zorgenkindje voor de toekomst. Check onderstaande reviews om hier meer over te lezen.

→ Lees onze geschreven iPhone 12 Pro Max review

→ Lees onze geschreven iPhone 12 mini review

Volg iPhoned op YouTube

Abonneer je op ons YouTube-kanaal om niets te missen. Daar vind je iedere week een gloednieuwe video: van reviews tot vergelijkingen en handige tips om alles uit je Apple-apparaten te halen. Om overal van op de hoogte te blijven kun je ons volgen via Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, de nieuwsbrief en natuurlijk via de site.