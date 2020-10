Video van de week: iPhone 12-event round-up

Vier nieuwe iPhones, een kleinere HomePod en de terugkeer van MagSafe: tijdens het iPhone 12-event kondigde Apple maar liefst zes nieuwe producten aan. In onze round-up vatten we het evenement voor je samen.

Video: iPhone 12-event

Eindelijk zijn ze onthuld: de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. In onze nieuwste video bespreken we het hele Apple-event in vijf minuutjes. Van de iPhones tot MagSafe, de HomePod mini en meer: alles komt aan bod.

Met de iPhone 12-serie kruipen de instapmodellen en de Pro-uitvoeringen dichter naar elkaar toe. Ze hebben namelijk alle vier een oled-scherm, even snelle processor en kunnen overweg met 5G.

Het grootste verschil vinden we achterop: de Pro-modellen hebben drie camera’s en een speciale LiDAR-sensor voor portretfoto’s. De iPhone 12 (mini) houdt het bij een dubbele camera. Wil je meer weten over de verschillen tussen de nieuwe iPhones? Check dan onderstaande artikelen!

