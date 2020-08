Na de gigantische update van vorig jaar is iPadOS 14 vooral een subtiele verbetering. In deze video bespreken we dé iPad-update van 2020.

iPadOS 14-video: dit zijn de beste functies

Dit najaar komt gelijktijdig met iOS 14, watchOS 7 en macOS 11 (Big Sur) ook een nieuwe software-update voor de iPad uit: iPadOS 14. Vorig jaar kreeg de iPad voor het eerst zijn eigen softwareversie, iPadOS, en ging het besturingssysteem totaal op de schop. Dit jaar zijn de veranderingen veel subtieler.

In bovenstaande video vertelt Lars je alles over iPadOS 14. Hij heeft de testversie inmiddels enkele weken op de iPad Pro geïnstalleerd en zet de belangrijkste functies op een rij. Naar onze mening is iPadOS 14 vooral een optelsom van allerlei kleine verbeteringen die samen een fijne update opleveren.

Grootse vernieuwingen blijven echter uit, zoals uit de video blijkt. Zo is de kersverse Vertalen-app niet in Nederland beschikbaar en ook Scribble, waarbij de iPad jouw handgeschreven tekst automatisch naar tekst omzet, gaat aan onze neus voorbij.

Volg iPhoned op YouTube

We plaatsen iedere week een video op ons YouTube-kanaal. De afgelopen video’s blikken we vooral vooruit op de iPhone 12, die over een paar weken aangekondigd wordt, maar ook delen we regelmatig handige tips om nét even meer uit je Apple-apparaten te halen.

Daarnaast reviewen we alle nieuwe Apple-producten. De eerstvolgende is zonder twijfel de iPhone 12, de langverwachte opvolger van de iPhone 11. Uiteraard gaan we alle vier de verwachte modellen uitgebreid testen zodat jij straks een weloverwogen aankoopbeslissing kan maken. Tot slot hebben we ook regelmatig toffe winacties, zoals onze huidige Back to School-weggeefactie.

Genoeg om naar uit te kijken dus! We zouden het tof vinden als jij je abonneert op ons YouTube-kanaal, de video’s een duimpje omhoog geeft en via onze site op de hoogte blijft van al het Apple-nieuws.