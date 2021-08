Video: zo zet je gegevens over van een oude naar een nieuwe iPad

Heb je een nieuwe iPad gekocht? Tof! Dan wil je nu vast al je gegevens van je oude iPad overzetten. In deze video leggen we uit hoe je dat doet.

Video: iPad-gegevens overzetten

Je hebt twee manieren om gegevens tussen iPads over te zetten: iCloud en Finder. Wij vinden de eerste manier het makkelijkst, want er komen geen kabels aan te pas. In plaats daarvan worden je gegevens via iCloud overgezet. Het is dus wel belangrijk om een goede internetverbinding te hebben.

Ook goed om te weten: zorg dat zowel je oude als nieuwe iPad voldoende zijn opgeladen. Je wil immers niet dat één van de twee tijdens het overzetten plots uitvalt omdat ‘ie geen stroom meer heeft. Het handigste is daarom om beide iPads aan de oplader te leggen.

Er leiden meer wegen naar Rome. Je kunt iPad-gegevens namelijk ook via de Finder overzetten. Je hebt hiervoor geen iCloud nodig, maar wel een Apple-computer. Het idee achter het overzetten is hetzelfde, maar in plaats van iCloud gebruik je iTunes. Verder heb je een kabel nodig om de iPads met je Mac te koppelen.

In bovenstaande video komen beide manieren uitgebreid voorbij. Kom je er toch niet uit? Laat dan een reactie op YouTube achter, want misschien weten wij (of andere kijkers) wel de oplossing voor jouw probleem. Lees in de tussentijd ook de geschreven versie van de video:

