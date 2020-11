Wil je voor weinig geld een iPad in huis halen? Wij hebben de iPad 2020 uitgebreid getest en in deze video vertellen we of de instaptablet het geld waard is.

Video: iPad 2020 review

De ‘gewone’ iPad is dit jaar compleet ondergesneeuwd. Hij werd in september samen met de iPad Air 2020 onthuld en in oktober liet Apple de iPhone 12 zien. Zodoende heeft de tablet maar weinig aandacht gekregen. Is dit terecht, of weet de instaptablet te verrassen? In onderstaande video geven we het antwoord.

Een kleine spoiler: nee, de iPad 2020 is niet verrassend. Het toestel is vrijwel identiek aan zijn voorganger en dat is jammer. Met name het design met forse schermranden oogt behoorlijk gedateerd. Ook is het jammer dat Apple de selfiecamera niet heeft verbeterd: geen overbodige luxe in deze tijd vol thuiswerken.

Aan de positieve kant: de iPad 2020 doet eigenlijk niets fout. Hij is onder de motorkap flink verbeterd en daardoor sneller en slimmer dan zijn voorganger. Ook laadt de nieuwe instaptablet een stuk sneller dankzij de meegeleverde 20 Watt-adapter. De iPad uit 2019 werd nog met 10 Watt-lader geleverd.

Heb je die tablet momenteel in huis? Dan hoef je wat ons betreft niet over te stappen: daarvoor zijn de verbeteringen te klein. Wanneer je echter op een betaalbare manier kennis wil maken met Apple-tablets kun je niet om de iPad 2020 heen: het is simpelweg de goedkoopste uit het assortiment. Het is dan ook een prima aankoop, maar niet meer dan dat.

