Video van de week: iOS-bèta installeren en downgraden

De iOS 15 bèta is nu beschikbaar, maar hoe kun je hem installeren? En hoe ga je weer terug naar het stabielere iOS 14? Wij laten het zien in de video van de week.

iOS 15-bèta installeren: zo doe je dat

Nu al aan de slag kunnen met functies die pas in het najaar officieel naar de iPhone komen: als iPhoned-lezer is die kans waarschijnlijk moeilijk te weerstaan. Niet zo gek dus dat heel wat Apple-fans ieder jaar de bèta installeren van de nieuwste iOS-update.

Ook dit jaar zit de bèta van iOS 15 alweer vol met nieuwe functies. Van de nieuwe Focus-modus voor het regelen van je notificaties tot de compleet vernieuwde Safari-browser. Hoewel de bèta ook dit jaar weer gepaard gaat met de nodige vastlopers en gekke bugs, zal dit met iedere update die verschijnt steeds stabieler worden.

In onze video van de week bespreken we alles wat je moet weten over deze testversie. Van de risico’s die je loopt tot het stap voor stap uitleggen hoe installeren in zijn werk gaat. We sluiten de video af met een uitleg over het downgraden naar iOS 14. Op die manier stap je van de bèta af en keer je dus weer terug naar de publieke versie van Apples software.

Vergeet niet om voordat je begint een back-up (of reservekopie) te maken, die heb je hard nodig om weer terug te gaan naar iOS 14. Wil je weten hoe je dit doet? Check dan onze tip waarin we dit stap voor stap aan je uitleggen.

