Video: de 7 belangrijkste iOS 15-verbeteringen op een rij

De WWDC-keynote zit erop, dus is het tijd om alles wat iOS 15 te bieden heeft op een rijtje te zetten. In deze video bespreken we de belangrijkste iOS 15-functies.

iOS 15 functies: bekijk onze video

Juni is ieder jaar een spannende maand voor iPhone-liefhebbers. Het bedrijf onthult dan traditiegetrouw de nieuwste versie van iOS, inclusief alle nieuwe functies die in het najaar naar de iPhone komen.

Ook dit jaar heeft Apple weer een flinke lijst aan nieuwe functies in iOS 15 gepropt. Wij nemen de belangrijkste met je door in deze video: van de verbeterde FaceTime-functies tot notificaties, AirPods en wat er allemaal verandert op het gebied van privacy.

