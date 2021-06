Video: Deze kleine iOS 15-functies besprak Apple niet

iOS 15 verschijnt dit najaar, maar wij hebben de bèta inmiddels draaien. Deze kleine functies besprak Apple niet, maar zijn zeker de moeite waard.

Video: kleine iOS 15-functies

Met de introductie van iOS 15 heeft de redactie van iPhoned weer genoeg nieuws om uit te proberen. De eerste ontwikkelaarsbèta hebben we al een tijdje draaien, waardoor we al heel wat kleine verbeteringen hebben ontdekt die Apple niet tijdens de WWDC-keynote besprak.

Net zoals voorgaande jaren introduceert het bedrijf zoveel kleine verbeteringen dat ze niet alles konden noemen. Des te interessanter voor ons om de update tot op de bodem uit te pluizen dus.

In onze video van de week bekijken we de meest opvallende kleine verbeteringen die iOS 15 te bieden heeft. Van de mogelijkheid om dezelfde app meerdere malen op je homescreen te zetten tot het verbergen van foto’s van je ex in de Foto’s-app: de iPhone-update van 2021 heeft meer te bieden dan je misschien op het eerste gezicht dacht.

Ben je na het kijken van de video op zoek naar meer kleine verbeteringen? In een handig overzicht hebben we zelfs de kleinste verbetering voor je uitgelegd.

