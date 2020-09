iOS 14 videoreview: de 7 grootste voor- en nadelen na maanden testen

In onze video van de week uitgebreid aandacht voor iOS 14. Na maanden testen van de bèta is het nu tijd voor onze definitieve review.

Bekijk onze iOS 14 videoreview

Vorige week kon je hem al lezen, vanaf vandaag kun je hem ook bekijken: onze uitgebreide review van iOS 14. Ieder jaar brengt Apple een grote software-update uit voor de iPhone en dat is in 2020 ook zeker het geval.

Onder meer met de introductie van Widgets en de nieuwe App Bibliotheek valt er genoeg nieuws te beleven als je deze update op je toestel zet. Maar iOS 14 gaat verder dan dat. Naast de visuele aanpassingen is de software op je iPhone namelijk een stuk strenger geworden op het gebied van privacy, waar jij als gebruiker zelf weinig voor hoeft te doen.

Maar het zijn niet enkel voordelen, door gekke bugs en sommige beperkingen is iOS 14 lang geen perfecte update. In onderstaande video zetten we alles overzichtelijk voor je op een rijtje in een uitgebreide review.

Volg iPhoned op YouTube

We gaan de komende tijd uiteraard aan de slag met alle software-updates die zojuist zijn verschenen en met de Apple Watch Series 6, SE en nieuwe iPads. Natuurlijk kijken we ook nog steeds uit naar de iPhone 12-modellen, die vroeg of laat toch aangekondigd zullen worden.