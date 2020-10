Video van de week: Geef je homescreen een make-over met iOS 14

Met iOS 14 krijg je veel meer vrijheid om je homescreen precies zo in te delen zoals jij dat wil. In onze nieuwste video nemen we stap voor stap met je door hoe je dat doet.

Video: Geef je homescreen een make-over in iOS 14

Ben je toe aan wat verandering in je homescreen? Dat komt goed uit, want de iOS 14-update zorgt ervoor dat je je thuisscherm een make-over kan geven. Zo kun je apps en pagina’s verbergen en widgets toevoegen. Het is zelfs mogelijk om widgets te personaliseren.



Als klap op de vuurpijl kun je ook je eigen app-iconen maken. Sinds de update maken iPhone-gebruikers de meest creatieve thuisschermen. In onze nieuwe video laten we zien hoe je zelf aan de slag kunt gaan.

In de video hierboven laten we stap voor stap zien hoe je je ‘gewone’ thuisscherm een compleet nieuw uiterlijk geeft. We laten zien hoe je pagina’s verbergt en apps die je niet regelmatig gebruikt naar de app-bibliotheek verplaatst.

Daarnaast laten we zien hoe je widgets en widgetstapels toevoegt, en hoe je deze kunt personaliseren. Als laatste laten we zien hoe je eigen afbeeldingen kunt gebruiken als app-icoon voor al je favoriete apps.



→ Liever lezen? Check dan onze iOS 14 homescreen-gids

