iMac 2021 review: is de nieuwe desktop krachtig genoeg voor jou? (Video)

De iMac 2021 is een goede keuze voor heel mensen, maar misschien doe je er verstandig aan nog even te wachten op de 27 inch-variant. Hoe dat precies zit, leggen we uit in deze videoreview van de iMac 2021.

Video: Onze iMac 2021 review

Met zijn kleurrijke ontwerp, nieuwe design en krachtige M1-chip luidt de iMac 2021 een nieuw hoofdstuk in voor de desktop van Apple. Ook de geweldige speakers en verbeterde frontcamera maken de verwachtingen meer dan maar.

Wij hebben de nieuwe Apple-desktop uitgebreid getest en in deze video vertelt redacteur Lars over zijn ervaringen.

Kort samengevat: de nieuwe iMac is een uitstekende Apple-desktop die de komende jaren prima meegaat. Voor veel mensen dit dan ook waarschijnlijk dé beste keuze. Maar, de computer komt in slechts één formaat: 24 inch. Volgens geruchten kan Apple de 27 inch-versie ieder moment aankondigen, wat voor een beetje onzekerheid zorgt.

Keuzes, keuzes, keuzes

Wij adviseren daarom om vooraf na te gaan of de nieuwe iMac krachtig genoeg voor je is. Wanneer je veel in de weer bent met videobewerking en andere veeleisende taken is het misschien de moeite waard om even af te wachten wat Apple van plan is met de 27 inch-iMac.

Is dit niet het geval? Dan kun je de iMac 2021 met gerust hart kopen. Je geniet dan eindelijk van een nieuw design, de door Apple zelfgemaakte M1-chip steelt de show, de speakers zijn uitstekend en de frontcamera is gemaakt voor videobellen.

Verder lezen en kopen

Wil je alles nog eens rust nalezen? Check dan onze geschreven review van de iMac 2021. Hierin duikt Lars net iets dieper op alle onderdelen in. Wil je de iMac 2021 kopen? Vergelijk dan de beste aanbiedingen van alle webwinkels via onze prijsvergelijker.