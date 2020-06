Geen fan van Apple Maps? In deze video geven we vijf tips om alles uit Google Maps te halen op je iPhone.

Video: 5 tips om alles uit Google Maps te halen

Een navigatie-app mag niet ontbreken op je iPhone. Google Maps is één van de populairste apps voor zowel Android- als iOS-gebruikers. Om alles uit de app te halen, geven we je in onderstaande video een aantal handige tips.

Allereerst leggen we uit hoe je heel makkelijk een muziekstreamingdienst als Spotify kan integreren met de app. Zo hoef je nooit tijdens het rijden te switchen tussen Google Maps en een muziek-app. Ook laten we zien hoe je je route en voortgang deelt.

Kom je een incident tegen onderweg? Laat het dan weten via de app, zodat andere gebruikers weten dat ze er op moeten letten. Daarnaast kan Google Maps jouw parkeerplaats onthouden, zodat je altijd je auto terug kan vinden. Bovendien leggen we uit hoe je van Live View gebruik kunt maken.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhoned op YouTube

iPhoned is ook actief op YouTube. We plaatsen wekelijks een video op ons kanaal. De ene keer is het een handige tip om meer uit je iPhone te halen, de andere keer testen we een nieuwe iPad of MacBook. We schenken echter ook aandacht aan bredere ontwikkelingen, zoals de komst van het 5G-netwerk.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Dan maak je ons heel blij door je op ons YouTube-kanaal te abonneren. Wanneer je liever geschreven artikelen leest weet je ons te vinden via de website, de iPhoned-app voor je iPhone en iPad of via de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt dagelijks en/of wekelijks verzonden: ideaal voor wie snel bijgepraat wil worden.