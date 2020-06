Werkt Face ID of Touch ID niet? Dat is natuurlijk heel lastig. Face ID en Touch ID zijn handige manieren van de iPhone om het apparaat te ontgrendelen. In onze nieuwste video laten we zien hoe je dat oplost.

Video: Face ID en Touch ID werkt niet

Touch ID zit op de iPhone 8 en ouder, maar is ook terug te vinden op de nieuwe iPhone SE 2020. Heb je een iPhone X of nieuwer, dan gebruik je waarschijnlijk Face ID om je iPhone te ontgrendelen.

Heb je last van een haperende of niet-werkende vinderafdrukscanner op je iPhone, iPad of MacBook Pro? Of werkt gezichtsherkenning niet goed? Wij laten zien wat je kan doen om problemen met Face ID en Touch ID makkelijk te verhelpen.

In bovenstaande video laten we stap voor stap zien hoe je een harde reset uitvoert door Face ID of Touch ID opnieuw in te stellen. Ook is het belangrijk om de sensor niet te bedekken met een screenprotector of hoesje. Zodra Face ID of Touch ID opnieuw is ingesteld, zou het ontgrendelen van je iPhone zonder problemen moeten gaan.

