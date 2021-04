Video: Zo gebruik je Face ID met een mondkapje

Met de komst van iOS 14.5 heeft Apple een oplossing bedacht voor een veelvoorkomend probleem van het afgelopen jaar. Vanaf nu kun je je iPhone ontgrendelen door middel van Face ID terwijl je een mondkapje draagt. In onze nieuwste video laten we zien hoe het werkt.

Video: Face ID met mondkapje gebruiken

We zijn er inmiddels bijna allemaal aan gewend: het dragen van een mondkapje is al ruim een jaar de norm in publieke ruimtes. Daar kwam helaas wel een onhandige factor bij kijken voor iPhone-gebruikers met Face ID. Door het mondkapje kan je de iPhone niet meer ontgrendelen met Face ID, en moet je telkens je toegangscode intoetsen.

iOS 14.5 brengt daar echter verandering in en zorgt ervoor dat je gezicht mét mondkapje wordt herkend. Hier hangt wel een grote voorwaarde aan: je moet namelijk in het bezit zijn van een Apple Watch die draait op watchOS 7.4 én er moet een cijfercode op zijn ingesteld. Vervolgens kun je de Face ID-functie activeren.

In bovenstaande video nemen we stap voor stap met je door hoe je de functie activeert. Zodra dat is gelukt, zal de camera je gezicht scannen. Als je een mondkapje draagt wordt je Apple Watch geactiveerd.

Heb je de Apple Watch om je pols én is deze ontgrendeld met de cijfercode, dan wordt je iPhone automatisch ontgrendeld met Face ID. Je krijgt dan ook een melding te zien op je Watch dat je iPhone zojuist is ontgrendeld. Wil je de stappen nog eens rustig nalezen? Lees dan ons geschreven artikel over het gebruik van Face ID met een mondkapje.

