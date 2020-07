Vanaf 1 september heeft Nederland een app in strijd tegen het coronavirus. In deze video vertellen we je alles wat je moet weten over CoronaMelder, dé Nederlandse corona-app.

De Nederlandse overheid sleutelt in samenwerking met meerdere experts al maanden aan een heuse corona-app. Afgelopen week kwam het hoge woord eruit: CoronaMelder is vanaf 17 augustus te downloaden voor alle iPhones en Android-telefoons. Vervolgens wordt de app vanaf 1 september 2020 ook daadwerkelijk geactiveerd.

CoronaMelder roept veel vragen op in de samenleving. Hoe weet de app wanneer iemand met het coronavirus besmet is? En hoe zit het met privacy: volgt CoronaMelder mijn locatie? In bovenstaande video geven we in begrijpelijke taal antwoord op de belangrijkste vragen rondom de Nederlandse corona-app. Maak je overigens geen zorgen: gebruik van CoronaMelder is vrijwillig.

Het ontwikkelproces van de corona-app verliep niet zonder slag of stoot. De overheid organiseerde aan het begin van de crisis een zogeheten ‘appathon’, een weekend waarin app-ontwikkelaars hun ideeën met betrekking tot een corona-app konden delen. Hier kwam geen concreet voorstel uit, waarna de overheid met een schone lei begon.

Vervolgens werd de hulp van experts ingeschakeld. De Rijksoverheid ging onder meer in zee met specialisten op het gebied van apps bouwen, overheidsparticipatie en privacy. Deze samengesteld werkgroep heeft afgelopen maanden (grotendeels) in het openbaar aan CoronaMelder gesleuteld. Wil je meer weten over de corona-app? Lees dan onderstaande artikelen:

