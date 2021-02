iPhoned stapt deze week uit de studio en in de auto voor een speciale CarPlay-video. We laten zien hoe je de software installeert, gebruikt en geven praktische tips.

CarPlay video: zo werkt de autosoftware

CarPlay wordt ieder jaar beter. De software van Apple wordt door steeds meer auto’s ondersteund en ook de functionaliteit neemt toe nu meer apps toegang krijgen. Hoog tijd dus om een gloednieuwe CarPlay-video op te nemen waarin we jou wegwijs maken in de mogelijkheden.

In deze video laten we eerst zien hoe je CarPlay instelt, zowel met als zonder een kabeltje. Daarna kijken we naar de indeling van de software en hoe je het kunt instellen voor onderweg. Ook de hoofdrol die Siri bij CarPlay speelt komt hierbij goed in beeld. We sluiten af met een aantal praktische tips, zoals het veranderen van je wallpaper en het aanpassen van je CarPlay-homescreen.

Wil je meer weten over Apple CarPlay? Onlangs hebben we de software uitgebreid getest voor een CarPlay review-update in 2021 en hebben onze favoriete apps voor je op een rijtje gezet.

