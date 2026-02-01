iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Zien: zo werkt CarPlay perfect samen met de software van je auto

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
1 februari 2026, 12:10
1 min leestijd
Zien: zo werkt CarPlay perfect samen met de software van je auto

CarPlay is dé manier om je iPhone veilig te gebruiken in je auto, maar kan ook perfect samenwerken met de software van de wagen zelf. Zo ziet dat eruit!

CarPlay

Gebruik je regelmatig CarPlay? In dat geval zijn er veel iPhone-functies die je veilig in je auto kunt gebruiken. Met het besturingssysteem komen applicaties als WhatsApp, Berichten, Apple Music en Apple Kaarten naar het scherm van je wagen. Op die manier zie je precies welke afslag je moet nemen, welk nummer er wordt afgespeeld en kun je snel reageren op berichten die je binnenkrijgt. Dat is niet alles, want CarPlay werkt tegenwoordig ook probleemloos samen met de software van je auto.

De meeste moderne wagens hebben inmiddels besturingssystemen, die eigen applicaties en widgets hebben. Je kunt ervoor kiezen om alleen CarPlay te gebruiken, maar in sommige gevallen is het handiger om CarPlay én het besturingssysteem van de auto naast elkaar te gebruiken. Zo zie je de widgets van je auto en CarPlay naast elkaar, zodat alle belangrijke informatie op één scherm wordt getoond. Bij iDrive, de eigen software BMW, ziet dat er als volgt uit:

BMW i4 + Apple CarPlay: tips die je leven gemakkelijker maken! 🚗📱

Voor deze video willen we BMW bedanken voor het beschikbaar stellen van de BMW i4.

Meer over CarPlay

Bij moderne wagens kun je CarPlay combineren met de software van de auto zelf. Zo toont iDrive de eigen widgets naast die van CarPlay. Dit is een voorbeeld van BMW, maar er zijn inmiddels genoeg andere (en goedkopere) wagens die op dezelfde manier werken. CarPlay wordt zo steeds beter geïntegreerd in moderne auto’s. Wil je meer weten over CarPlay? Bekijk dan hier al onze artikelen over CarPlay, zodat je op een verantwoorde manier je iPhone kunt gebruiken als je onderweg bent:

