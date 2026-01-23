iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Yannick Chalkiopoulos
23 januari 2026, 15:28
Deze 5 CarPlay-features mag je niet missen (en zo werken ze)

Ben jij regelmatig onderweg met de auto en wil je jouw iPhone veilig gebruiken? Dan mag je deze vijf CarPlay-features zeker niet missen!

CarPlay-features gebruiken

Apple introduceerde CarPlay in 2014 en heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe features toegevoegd aan het besturingssysteem. CarPlay is dé manier om je iPhone veilig op het grotere scherm in je auto te gebruiken. Met CarPlay krijg je toegang tot handige applicaties als Apple Kaarten, Apple Music en Spotify. Zo zie je op het scherm in je auto precies welke afslag je moet nemen en welk nummer er wordt afgespeeld.

Dat is lang niet alles, zo kun je ook eenvoudig op berichten reageren en de weersvoorspellingen bekijken via CarPlay. Apple introduceert regelmatig meer features in CarPlay, die je waarschijnlijk nog lang niet allemaal kent. Ben je vaak onderweg met de auto en wil je het maximale uit CarPlay halen? Bekijk dan onze video over CarPlay, waarin we in alles vertellen over het besturingssysteem en een aantal handige functies uitleggen!

Dit kun je met CarPlay doen?! 5 features die niemand kent!

Voor deze video willen we BMW bedanken voor het beschikbaar stellen van de BMW i4.

Meer over CarPlay

Met deze tips kun je CarPlay eenvoudig naar je persoonlijke voorkeur inrichten. Zo bepaal je zelf welke achtergrond het besturingssysteem heeft en in welke volgorde alle applicaties op het beginscherm verschijnen. Vond je deze CarPlay-features handig en wil je meer weten? Bekijk dan hier al onze artikelen over CarPlay, zodat je op een verantwoorde manier je iPhone kunt gebruiken als je onderweg bent:

