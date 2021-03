Video van de week: de 6 beste CarPlay-apps voor onderweg

In de video van de week duiken we wederom de auto in: dit zijn wat ons betreft de zes beste CarPlay-apps voor onderweg.

Lees verder na de advertentie.

Video: de beste CarPlay-apps

Tijdens het rijden moet je je ogen op de weg houden, maar gelukkig is CarPlay er om je onderweg van entertainment en belangrijke info te voorzien. De App Store staat inmiddels bomvol met apps voor in de auto.

Wij zetten in deze video van de week onze zes favoriete CarPlay-apps voor je op een rij, overzichtelijk in een aantal categorieën. Van de beste apps voor het beluisteren van podcasts tot een onmisbare app om flitsers te omzeilen.

Wil je meer weten over CarPlay? Check dan ook onze andere artikelen die we hier de afgelopen weken over hebben geschreven. Onlangs hebben we de software uitgebreid getest voor een CarPlay review-update in 2021 en we blikken vooruit op de toekomst van CarPlay.

Volg ons op YouTube

De redactie van iPhoned plaatst wekelijks een nieuwe video op YouTube. De ene keer voelen we een nieuw product aan de tand, zoals onlangs nog de AirPods Max, terwijl we andere keren begrijpbare uitleg geven over een ogenschijnlijk lastig thema, bijvoorbeeld 5G.

Wil je niets missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Vergeet onze video’s ook niet te liken, want hier help je ons enorm mee. Bedankt voor het kijken! Abonneer op ons YouTube-kanaal.