Video: 7 verwachtingen voor de Apple Watch Series 7

De Apple Watch Series 7 belooft een flinke stap voorwaarts te worden voor de smartwatch van Apple. Hoog tijd om onze verwachtingen met je te bespreken in onze video van de week.

Apple Watch Series 7 video

Een nieuw design is slechts het topje van de ijsberg als we het over de Apple Watch Series 7 hebben. Er valt nog veel meer te vertellen over de opvolger van de Series 6. Van de geruchten over een Touch ID-sensor tot een mogelijk ingebouwde sensor om je bloedsuikergehalte te meten.

Daarmee lijkt de Series 7 een relatief grote upgrade te worden als we kijken naar hoe de Apple Watch zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Een mooi moment dus om met de video van deze week uitgebreid stil te staan bij de Apple Watch van 2021. We kijken naar de belangrijkste geruchten en gelekte informatie en zetten daarmee zeven verwachtingen voor je op een rijtje.

