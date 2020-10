Apple Watch SE videoreview: De SE heeft alles in huis wat je nodig hebt

Dit jaar bracht Apple naast de Series 6 een nieuwe instapmodel uit: de Apple Watch SE. Wij hebben de Watch uitgebreid getest en in deze video vertellen we je over onze bevindingen.

Apple Watch SE videoreview

De Apple Watch werd dit jaar een stuk veelzijdiger. Apple onthulde tijdens het event op 15 september naast de premium Apple Watch Series 6 ook nog een budgetmodel. Deze Apple Watch SE heeft iets minder functies dan de Series 6, maar zal voor veel mensen alles in huis hebben wat je van een slim horloge verwacht.

Op iPhoned.nl kon je ook al de uitgebreide review van de Apple Watch SE lezen. In onze video laten we het slimme horloge nog eens van alle kanten zien en bespreken we de plus- en minpunten. Overweeg je om de Watch aan te schaffen, dan kun je met deze videoreview een weloverwogen keuze maken.

Er zijn zo weinig verschillen met de nieuwste high-end Apple Watch Series 6, dat je persoonlijk moet nagaan hoe belangrijk deze verschillen voor je zijn. Ben je gewend aan een Always on-display, dan is de SE misschien geen goede keuze voor jou.

Vind je bijvoorbeeld het maken van een hartfilmpje of meten van je bloedzuurstofgehalte niet belangrijk, dan ben je ruim honderd euro goedkoper uit door een Watch SE kiezen. De saturatiemeter werkt ook niet altijd even goed, zoals je ook kunt lezen in onze Apple Watch Series 6 review.

