Video: Apple Vision Pro – vervangt deze bril jouw iPhone?

In onze uitgebreide analyse van de Apple Vision Pro leggen we in deze video uit wat Apple’s eerste headset zo bijzonder maakt. Gaat hij jouw iPhone vervangen?

Video: Apple Vision Pro

Apple heeft deze week de Apple Vision Pro onthuld. Dit moet dé volgende stap worden in de digitale wereld, waarbij de schermen op onze bureau’s en in onze broekzakken vervangen worden door virtuele schermen en omgevingen.

Maar wat maakt Apple’s headset nou zo bijzonder in een markt waarin al heel veel vr-brillen bestaan? En is hij nou echt de hoge prijs van $ 3499 waard? In de video hieronder gaan we daar uitgebreid op in!

Apple Vision Pro in het kort

De Apple Vision Pro is Apple’s eerste headset voor Augmented Reality en Virtual Reality. Door twee razendscherpe schermen, geavanceerde sensoren en de kracht van de M2-chip steekt Apple’s bril met kop en schouders boven de concurrentie uit.

De Apple Vision Pro is vanaf begin 2024 beschikbaar in de VS, en later in het jaar in Europa. De kans is groot dat de ‘normale’ Apple Vision later volgt, met een aantrekkelijker prijskaartje.

