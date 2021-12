Video: Apple in 2022, dit kun je komend jaar verwachten

Vijf nieuwe iPhones, drie Apple Watches, de AirPods Pro en nog veel meer: 2022 belooft een spectaculair jaar te worden voor Apple-fans. Dit zijn de verwachtingen voor de komende twaalf maanden. Kijk je mee?

Video: Apple in 2022-verwachtingen

2021 is bijna voorbij en er was voor Apple-fans genoeg te beleven. Zo verschenen de iPhone 13-telefoons, gloednieuwe AirPods, meerdere iPads en de slimme AirTag. Maar 2022 lijkt helemaal geweldig te worden, want er zitten heel veel nieuwe Apple-producten aan te komen.

In de laatste video van het jaar blikken we vooruit op wat Apple in 2022 gaat uitbrengen, zodat je weet wat je kan verwachten. Het spektakel lijkt al vroeg te beginnen met de nieuwe iPhone SE 2022, maar in september barst het pas echt los. Check dus gauw de video hierboven!

Tot slot willen we je natuurlijk bedanken dat je naar onze video’s in 2021 hebt gekeken. Volgend jaar gaan we vrolijk verder en komen we weer met een heleboel toffe en interessante video’s! Laat ons ook vooral weten welke video’s je komend jaar op ons YouTube-kanaal wil zien!

