Wil je van je Apple ID af, maar weet je niet hoe je? In onze nieuwe video laten we zien hoe je heel makkelijk je Apple ID verwijdert.

Video: zo kun jij je Apple ID verwijderen

Ben je geen Apple-gebruiker meer, wil je een andere Apple ID of simpelweg met een schone lei beginnen? Als je om wat voor reden dan ook van je Apple ID af wil, dan kun je deze heel makkelijk zelf verwijderen. In onze nieuwe video hieronder laten we je zien hoe het werkt.

In de video leggen we in iets meer dan één minuut uit hoe je je Apple ID kan verwijderen. Hiervoor ga je in je browser naar de Apple ID-inlogpagina. Vervolgens kun je je account verwijderen. Gelukkig heb je nog wel even bedenktijd: als je na zeven dagen van gedachten verandert, dan kun je met een toegangscode nog je keuze terugdraaien. Vind je verwijderen te drastisch? Dan kun je er ook voor kiezen om je account alleen te deactiveren.

