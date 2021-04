Video: het Apple april-event samengevat en nabesproken in 5 minuten

Heb je het Apple-event van dinsdag gemist, of wil je een korte samenvatting? Dan komt onze video van de week als geroepen. In vijf minuten nemen we alle aankondigingen met je door.

Lees verder na de advertentie.

Apple april-event video: de onthullingen op een rij

Dinsdag bewees Apple dat het bedrijf steeds beter wordt in het organiseren van strakke presentaties. In een uurtje kregen we een hele lijst aan nieuwe producten te zien. Genoeg om over na te praten dus, en dat is precies wat we doen in onze video van de week.

In vijf minuten neemt iPhoned-redacteur Michel alle aankondigen met je door. Van de gloednieuwe iMac tot de AirTag: zo ben je snel bijgepraat en weet je al een beetje hoe we over deze producten denken. We zijn uiteraard ook benieuwd naar jouw mening over het event: kreeg je te zien wat je gehoopt had? Of hoopte je op een product (zoals de AirPods 3) die niet onthuld werden? Laat van je horen in een reactie onder de video of onder dit artikel.

Wil je meer weten over alles wat Apple heeft aangekondigd? Check dan onze artikelen waarin we de nieuwe producten uitgebreid met je doornemen.

Volg iPhoned op YouTube

Waardeer je onze video’s? Dan zou het supertof zijn wanneer je je abonneert op ons YouTube-kanaal. Hiermee help je ons namelijk enorm! We plaatsen wekelijks een nieuwe video.

De ene keer voelen we een nieuw product aan de tand, zoals onlangs de iPhone 12 na vier maanden gebruiken. Andere keren staan we juist stil bij handige tips om nét iets meer uit je Apple-apparaten te halen. We hebben bijvoorbeeld de volgens ons meest onmisbare iPhone-apps op een rijtje gezet.