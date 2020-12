Video: Top 3 Apple-producten van 2020 + vooruitblik op 2021

Het jaar is (gelukkig) bijna voorbij en dat betekent dat het tijd is voor onze eindejaarsvideo. We bespreken onze top 3 Apple-producten van 2020 en blikken natuurlijk vooruit op 2021. Kijk je mee?

Lees verder na de advertentie.

Video: het Apple 2020-jaaroverzicht

2020 was in veel opzichten een jaar om snel te vergeten, maar op Apple-gebied is er een heleboel tofs gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan alle nieuwe iPhones – zoals de iPhone 12 en iPhone SE (2020) -, de nieuwe (en betaalbare) Apple Watch SE en de overstap naar Apple Silicon. Voor Apple-fans is 2020 dus een mooi jaar geweest vol met toffe aankondigingen.

In onze laatste video van dit jaar bespreken we onze favoriete nieuwe Apple-producten van 2020 en kijken we natuurlijk ook alvast vooruit naar 2021. Verder kijken we naar onze voorspellingen van vorig jaar en of we deze goed hebben gehad. Check dus gauw de video hierboven!

Houd de komende dagen iPhoned in de gaten, want we hebben we nog een heleboel toffe eindejaarsartikelen voor je in petto. Ook publiceren we een uitgebreide vooruitblik op 2021 met al onze verwachtingen. Heb je geen zin om rondom de jaarwisseling telkens de website te refreshen? Geen probleem: met de handige iPhoned-app en nieuwsbrief blijf je ook op de hoogte.

Tot slot willen we je natuurlijk bedanken dat je naar onze video’s in 2020 hebt gekeken. Volgend jaar gaan we vrolijk verder en komen we weer met een heleboel toffe en interessante video’s!

Abonneer je op het iPhoned YouTube-kanaal

Op het YouTube-kanaal van iPhoned vind je iedere week een nieuwe video, die variëren van snelle tips tot uitgebreide reviews van de nieuwste Apple-producten. Abonneer je op ons kanaal en wij zorgen ervoor dat iedere nieuwe video vanzelf in jouw YouTube-tijdlijn opduikt.