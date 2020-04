Een telefoontje plegen zonder dat degene aan de andere kant ziet wie er belt? Dat kan! Door nummerherkenning op je iPhone uit te schakelen, kun je anoniem bellen. In onze nieuwste video leggen we uit hoe je dit doet.



Anoniem bellen video: nummerherkenning uitschakelen

Het kan handig dat je gesprekspartner jouw nummer of naam niet te zien krijgt wanneer je belt. Als je nummerherkenning uitschakelt, is je nummer niet zichtbaar voor de ander en bel je dus anoniem. Er komt dan enkel ‘Onbekend’ of ‘Anoniem’ in het scherm te staan wanneer je iemand probeert te bereiken.

In bovenstaande video leggen we uit hoe je anoniem belt door je nummer uit te schakelen. Dit doe je in je instellingen. Het is daarna niet meer te achterhalen vanuit welk nummer wordt gebeld. Dit werkt dus ook andersom: als jij wordt gebeld door een onbekend nummer, is het helaas niet mogelijk om erachter te komen wie je probeert te bereiken.

Bedenk wel dat veel mensen de telefoon niet op willen nemen wanneer het niet duidelijk is wie hen belt, dus het is goed om van tevoren zeker te weten dat je anoniem wil bellen. Het is daarom ook verstandig om het weer in te schakelen zodra je de functie niet meer nodig hebt.

