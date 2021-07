Video van de week: overstappen van Android naar iOS

Ga je overstappen van Android naar iOS? Goede keuze! In deze video laten we zien hoe je al je persoonlijke bestanden meeneemt.

Video: overstappen van Android naar iOS

Vroeger was overstappen van Android naar iPhone nog best pittig, maar tegenwoordig niet meer. Het gros van het werk kun je namelijk oplossen met één app: Stap over op iOS. Zorg er vooraf wel voor dat je een back-up van je Android-smartphone hebt, het wifisignaal goed is en beide telefoons genoeg batterij hebben. Nog beter: leg ze allebei aan de oplader.

Check? Download dan de Stap over op iOS-app op je oude Android-telefoon. In de tussentijd pak je je iPhone erbij, en tik je in het installatiemenu – zodra daarom gevraagd wordt – op de optie om gegevens van Android over te zetten. Vervolgens koppel je de twee toestellen met een code en geef je aan wat je allemaal wil overzetten.

Van contacten, foto’s en video’s tot aan agenda’s en berichten: vrijwel alles kan overgezet worden. Bijna alles. De grote afwezige is WhatsApp. Het is jammer genoeg nog best een een gepriegel om Nederlands populairste chat-app van Android naar iOS te brengen. Daarom hebben we hiervoor een apart uitlegartikel gemaakt.

Lees verder: Tip: Zo zet je WhatsApp-gesprekken over van Android naar iPhone

