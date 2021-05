Video: 9 dingen die je moet weten voor je een AirTag koopt

Makkelijk en snel spullen terugvinden: dat is de AirTag in een notendop. Maar, Apples tracker is meer dan een goede speurneus. In deze AirTag video leggen we uit wat het kleine witte cirkeltje allemaal kan.

AirTag video: 9 handige details over de Apple-tracker

Iedereen die AirPods gebruikt weet hoe makkelijk het koppelen met je iPhone gaat. Met de AirTag is dit net zo. Door de Tag bij je iPhone in de buurt te houden verschijnt er een venster in beeld. Met een paar seconden ben je dus klaar om te gaan. Deze, en nog veel meer tips, bespreken we in de nieuwe video over de AirTag.

Hoe gaat de tracker bijvoorbeeld om met stalking? Je kunt in principe vrij simpel een AirTag in iemands jas of rugzak plaatsen en diegene vervolgens continu tracken. Gelukkig begint de Apple-tracker op een gegeven moment geluid te maken als je met een vreemde AirTag rondwandelt.

En je kunt de Tag natuurlijk niet alleen gebruiken om je sleutelbos of tas te vinden. Je kunt er ook gewoon aan de halsband van je viervoeter doen, of hang er een aan je fiets om ‘m terug te kunnen vinden in een grote stalling. Misschien past ‘ie zelfs wel aan je drone.

In bovenstaande video geven we allemaal van dit soort handige weetjes over de AirTag. De Apple-tracker is nu verkrijgbaar voor 35 euro. Een 4-pack kost 119 euro. Dit is opvallend goedkoop voor een Apple-product, maar accessoires zijn wel aan de prijs. Een AirTag-sleutelhanger kost bijvoorbeeld al snel 35 euro; net zoveel als de tracker zelf.

Op iPhoned hebben we de laatste weken veel geschreven over de AirTag. Van de AirTag instellen, waar je ‘m allemaal voor kunt gebruiken tot aan de beste alternatieven: alles is voorbijgekomen. Hieronder hebben we de laatste artikelen over de AirTag voor je opgesomd.

