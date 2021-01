De AirPods Max is de meest premium koptelefoon die Apple ooit heeft uitgebracht. Maar is hij ook die torenhoge prijs waard? Wij praten je bij in deze AirPods Max videoreview.

Bekijk onze AirPods Max videoreview

De AirPods Max is het nieuwste lid van de AirPods-familie, en de eerste over-ear koptelefoon die door Apple zelf is gemaakt. Dat levert een apparaat op dat geweldig klinkt, gemakkelijk in gebruik is en een torenhoog prijskaartje heeft.

In deze AirPods Max videoreview nemen we alles met je door. Zo kom jij er in iets meer dan acht minuten achter of deze koptelefoon jouw geld waard is, of je misschien beter op zoek kunt gaan naar een alternatief.

Want hoewel we erg te spreken zijn over het design, de geluidskwaliteit en de ruisonderdrukking, is de prijs zo hoog dat Apple zich boven de concurrenten prijst. Daardoor is deze koptelefoon twee keer duurder dan een populaire draadloze koptelefoon van Bose of Sony. En dat maakt de AirPods Max lastig aan te raden.

Wekelijks plaatsen we een video op ons YouTube-kanaal. De ene keer voelen we nieuwe producten aan de tand – zoals onlangs de iPhone 12-telefoons – en de andere keer duiken we dieper in een complex thema, zoals 5G. Ook delen we regelmatig tips om net even iets meer uit je Apple-apparaten te halen en we geven regelmatig toffe producten weg, onlangs nog de iPhone 12 Pro en iPhone 12 mini.

