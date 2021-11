AirPods 3 videoreview: mooier design, beter geluid

Apple heeft de ‘gewone’ versie van de AirPods een flinke upgrade gegeven. Wat er beter is ten opzichte van de vorige draadloze oordopjes, ontdek je in onze AirPods 3 videoreview.

AirPods 3 videoreview

Al sinds de lancering in 2016 zijn de AirPods enorm populair. In 2019 vernieuwde Apple de oortjes voor het eerst, maar er veranderde relatief weinig. Dat is met de gloednieuwe AirPods 3 wel anders. In deze video vertelt redacteur Colin van iPhoned over zijn bevindingen van de nieuwe AirPods.

Bij de AirPods heeft Apple het design veranderd. De steeltjes zijn korter en de oordopjes lijken veel op de AirPods Pro. Wel is er een belangrijk verschil: de AirPods 3 hebben geen siliconen opzetstukjes, waardoor ze wat fijner in je oren zitten.

De oordopjes zitten lekkerder, maar het ontbreken van de siliconen opzetstukjes heeft ook een nadeel. Je bent minder afgeschermd van de buitenwereld en de bas is iets minder nadrukkelijk te horen. Toch is het geluid erg goed en beter dan bij de voorgangers. Ze klinken vooral helderder en minder dof.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze bevindingen van de AirPods? Neem dan vooral de tijd voor onze geschreven AirPods 3 review. Twijfel je nog of je moet gaan voor de ‘gewone’ oordopjes van Apple, of de Pro-variant? In een AirPods vs AirPods Pro-artikel ontdek je de verschillen.

