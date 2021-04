De App Store staat boordevol apps, maar er zijn een aantal die volgens ons niet op je toestel mogen ontbreken. In onze nieuwste video zetten we zes onmisbare iPhone-apps op een rij.

Video: 6 onmisbare iPhone-apps

De App Store puilt uit van de apps en lang niet alles is het downloaden waard. Maar er zijn er een paar die we iedere iPhone-gebruiker kunnen aanraden. In onderstaande video zetten we de zes onmisbare iPhone-apps op rij.

Allereerst mag de wachtwoordmanager 1Password niet op je iPhone ontbreken. Hiermee hoef je maar één hoofdwachtwoord te onthouden, en 1Password doet de rest. Ook Authy, een app voor tweestapsverificatie, is cruciaal.

Verder bespreken we de beste iPhone-apps voor notities, foto’s, en het maken van scans. Ook komt de handige mail-app Spark aan bod. Deze staat wat ons betreft al lange tijd op nummer één wat betreft mail-apps.

