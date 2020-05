Afgebrande zendmasten, rechtszaken en wetenschappers die aan de bel trekken: er is veel ophef rondom de komst van het Nederlandse 5G-netwerk. In onze nieuwe video geven we daarom helder antwoord op 5 vragen over 5G.

Video: 5 vragen over 5G

5G en ophef gaan hand in hand. Er worden aan de lopende band zendmasten in de fik gestoken, stichting Stop5GNL daagde de Nederlandse staat voor de rechter om de uitrol van het netwerk te voorkomen (maar verloor) en een groep van meer dan 100 wetenschappers publiceerde een openbare brief waarin ze opriepen voor meer onderzoek naar de gezondheidseffecten.

Kortom: er is veel te doen rondom 5G. Bovenstaande video vertelt je daarom op een begrijpelijke manier bij. We gaan in op wat 5G eigenlijk is, hoe het zit met die verwarrende frequentiebanden en waarom sommige mensen claimen dat 5G schadelijk is voor de gezondheid. Klopt deze claim?Ook staan we stil bij Apple: heeft de iPhone 12 5G?

