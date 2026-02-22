Zien: deze 4 iPhones brengt Apple in 2026 uit (mét de iPhone Fold)

Het wordt weer een spannend jaar voor Apple, want er staan maar liefst vier nieuwe iPhones op de planning. Dit kun je verwachten!

iPhone van 2026

De eerste iPhone van 2026 verschijnt binnenkort! Begin maart staat de iPhone 17e op de planning, de voordeligere uitvoering van de iPhone 17. Met deze telefoon trapt Apple het nieuwe iPhone-jaar af en het belooft een spannend jaar te worden. In 2026 staan naast de iPhone 17e nog drie andere iPhones op de planning bij Apple. De iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de compleet nieuwe iPhone Fold worden verwacht in september.

Laatstgenoemde wordt de eerste opvouwbare iPhone, waarmee een nieuw tijdperk voor Apple lijkt aan te breken. Volgens geruchten voorziet Apple verder alle iPhones van nieuwe processors én belangrijke verbeteringen. Ben je benieuwd wat de verwachtingen van de iPhone 17e, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Fold zijn? Wij zetten alle geruchten voor je onder elkaar in onze video over Apple’s plannen voor 2026:

Meer weten?

De verwachtingen voor 2026 zijn dus hooggespannen, want er verschijnen heel veel nieuwe Apple-producten. Naast de nieuwe iPhones staan er ook iPads, Macs en Apple Watches op de planning. Dat is nog lang niet alles, want Apple bereidt ook de grootste software-updates van het jaar voor. In 2026 zijn dat iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 en watchOS 27.