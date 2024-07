Zwemmen met je iPhone: kun je dat met een gerust hart doen?

Je houdt je iPhone natuurlijk het liefst altijd dicht bij je, maar kan dat ook wanneer je een verfrissende duik neemt en een stukje gaat zwemmen?

Zwemmen met je iPhone

Nu de temperaturen weer oplopen, rijst de vraag of je iPhone met je mee het water in kan. iPhones zijn in meer of mindere mate waterdicht, maar het is niet aan te raden om zomaar met je iPhone het water in te springen. Heb je een recente iPhone, dan heb je nog wel een goede kans dat het goed afloopt. Maar zelfs dan zijn er beperkingen waar je rekening mee moet houden. Apple raadt zwemmen met je iPhone zonder meer af en wij zijn het daar volkomen mee eens.

Apple spreekt ook niet over waterdicht, maar over waterbestendig. Logisch dus dat Apple afraadt om met je iPhone te gaan zwemmen. De mate waarin een iPhone waterbestendig is, wordt aangegeven met een certificering. De hoogst mogelijke certificering is IP69, maar er is tot nog toe geen iPhone die deze certificering heeft meegekregen.

IP-certificeringen en hun betekenissen

Recente iPhones hebben de certificering IP68, wat betekent dat deze modellen waterbestendig zijn tot 6 meter diep, gedurende maximaal 30 minuten. Bij oudere modellen geldt deze certificering tot slechts 4 meter, of zelfs maar tot 2 meter, gedurende maximaal 30 minuten. Ook al kun je beter niet met jouw iPhone gaan zwemmen, de kans dat je iPhone een onderdompeling overleeft hangt mede af van deze certificeringen. Voor de volledigheid geven we je een overzicht:

iPhone 15 , iPhone 14 , iPhone 13 , iPhone 12 (alle modellen):

, , , (alle modellen): IP68 (tot 6 meter diep, maximaal 30 minuten).

iPhone 11 Pro (Max) :

: IP68 (tot 4 meter diep, maximaal 30 minuten).

iPhone 11 , iPhone XS (Max)

, IP68 (tot 2 meter diep, maximaal 30 minuten).

iPhone SE (2e gen.) , iPhone X , iPhone XR , iPhone 8 (Plus) , iPhone 7 (Plus)

, , , , IP67 (tot 1 meter diep, maximaal 30 minuten).

iPhones die nog ouder zijn, hebben geen certificering. Ze zijn namelijk nooit volgens de huidige richtlijnen getest op hun waterbestendigheid. Met een oudere iPhone moet je dus al helemaal niet gaan zwemmen!

Zwemmen is geen goed plan

Hoewel het volgens de certificeringen in principe zou moeten kunnen, blijft het vooralsnog geen goed idee om met je iPhone te gaan zwemmen. Het is wel een prettig idee dat er waarschijnlijk niet veel aan de hand is wanneer je toch een keer met iPhone en al het zwembad in kukelt. Maar uitgebreid zwemmen met je iPhone raden we desondanks af.

Overigens: ook al maakt Apple reclame met de waterbestendigheid van zijn iPhones, er wordt nooit waterschade gratis gerepareerd. Niet onder de garantie, niet met Apple Care+, gewoon nooit. Dat is ook iets om altijd in de gaten te houden, mocht je tóch besluiten om je iPhone mee in het water te nemen.

Wil je toch met je iPhone het water in, kijk dan eens naar accessoires die je hiervoor kunt gebruiken. Denk aan waterdichte hoezen en hoesjes, of een waterdichte sportarmband. Lees hiervoor ook het artikel Dit zijn de beste accessoires om je iPhone écht waterdicht te maken.