Zomertijd 2025 komt eraan – hou dit goed in de gaten op je iPhone!

De winter is definitief ten einde want op zondag 30 maart om 2 uur ’s nachts gaat de zomertijd 2025 in! Hier moet je op letten op je iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zomertijd 2025

Je kunt je afvragen waarom we twee keer per jaar de klok verzetten, maar vooralsnog is het niet anders. De wintertijd ging de laatste keer in op zondag 27 oktober 2024 om 3.00 uur. Toen werd de klok een uur teruggezet en was het ineens weer 2.00 uur.

Aan die relatief donkere periode komt nu weer een einde. Zondag 30 maart zetten we de klok om 2.00 uur weer vooruit naar 3.00 uur. Hoewel dat op je iPhone in principe automatisch gaat, kan het soms toch voor problemen zorgen. Hier moet je op letten.

Automatische instelling

Automatisch overschakelen naar de zomertijd 2025 werkt natuurlijk alleen als op je iPhone de juiste optie staat ingeschakeld. Niet verkeerd om dat even te controleren. Maar voor je ook maar ergens aan begint, is het een goed idee om ervoor te zorgen dat je de laatste iOS-versie hebt geïnstalleerd. Daarna check je de volgende optie:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Datum en tijd’; Activeer de optie ‘Stel automatisch in’.

Mocht hier de tijdzone niet kloppen, dan kun je die ook gelijk aanpassen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’ en dan op ‘Locatievoorzieningen’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Systeem’;

Activeer ‘Tijdzone instellen’.

Check je wekker

Het is in het verleden wel eens voorgekomen dat de zomertijd wel automatisch goed werd ingesteld, maar dat de wekker vervolgens niet goed werkte. Die bleef in de nieuwe tijd dan toch nog op de oude tijd afgaan. Goed idee dus om dit ook even te checken nu de zomertijd 2025 ingaat. Open hiervoor de app Klok en tik onderaan op ‘Wekkers’. Check de tijd en of die nog op het gewenste moment staat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In het ergste geval

Je zult het niet nodig hebben, maar in het ergste geval kun je de zomertijd 2025 ook handmatig instellen. Dat hoeft eigenlijk alleen maar wanneer je nog een verouderde iOS-versie hebt. Of als je land, regio of overheid ineens de tijdzone of het gebruik van winter- en zomertijd wijzigt. Het werkt in elk geval zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Datum en tijd’;

Schakel ‘Stel automatisch in’ uit;

Pas de tijdzone en/of de datum aan.

Zo lang duurt de zomertijd 2025

De zomertijd 2025 duurt tot en met zaterdag 25 oktober. Op zondag 26 oktober wordt de klok om 3.00 uur ’s nachts weer teruggezet naar 2.00 uur en gaat de wintertijd 2025 in.