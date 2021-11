Zoek mijn AirPods: zo raak je Apples draadloze oortjes nooit meer kwijt

Een veelgemaakte grap over de AirPods is dat je ze gemakkelijk kwijtraakt. Dit kunnen we helaas niet ontkennen, maar gelukkig vind je ze met de Zoek mijn AirPods-functie zó weer terug. We laten zien hoe.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods kwijt? Maak kennis met Zoek mijn AirPods

Zoek mijn AirPods is een uitbreiding van Zoek mijn iPhone. Zolang je oordopjes aan je iPhone (en daardoor aan je Apple ID-) gekoppeld zijn, kun je ze met deze app gemakkelijk terugvinden. Om de functie zo soepel mogelijk te laten werken, zijn een aantal dingen belangrijk.

De AirPods moeten hiervoor verbonden zijn met een iPhone, iPad of MacBook, omdat ze zelfstandig geen verbinding kunnen maken met het internet. De functie gebruikt in dit geval altijd de laatst doorgegeven locatie van de AirPods. Zelfs als ze daarna uitgeschakeld zijn, weet je in ieder geval nog in welke omgeving je ze ongeveer moet zoeken.

Zo gebruik je Zoek mijn AirPods

Via de app zie je de AirPods op een kaart verschijnen, maar daar blijft het niet bij. Vanaf je iPhone kun je de oordopjes een piepgeluid laten afspelen, dat door merg en been gaat. Heel handig als je bijvoorbeeld een AirPod los in je tas hebt laten vallen of ergens in je huis bent kwijtgeraakt. Zo werkt het:

Open de Zoek mijn iPhone-app; Wacht tot de app je producten geladen heeft; Kies je AirPods in het rijtje met producten en tik erop; Kies ‘Speel geluid af’; Tik op ‘Stop Geluid’ als je de AirPods gevonden hebt. Liggen de oortjes te ver weg om het geluid te horen? Tik op ‘Route’ en laat je iPhone ongeveer de weg wijzen

Belangrijk om hierbij te vermelden, is dat de functie vooral goed werkt als je de oortjes afzonderlijk kwijt bent kwijtgeraakt. Als je de oortjes in de oplaadcase kwijt bent, is het onmogelijk om het piepgeluid af te spelen. Je ziet je AirPods dan nog wel gewoon op de kaart staan – mits ze ergens in je nabije omgeving liggen, tenminste. Hoewel dat misschien geruststellend is, maakt het de zoektocht niet makkelijker.

Wanneer je een grijze stip op de kaart ziet staan zijn de AirPods offline. Hierdoor kun je geen geluid afspelen en ook niet de huidige locatie zien. Wel zie je de laatst bekende locatie. Je hebt dan helaas geen garantie dat de AirPods zich hier nog bevinden.

Meer over AirPods

Apple heeft de AirPods onlangs vernieuwd. De nieuwe oordopjes leveren betere audiokwaliteit met een diepere bas en Spatial Audio, hebben een fris nieuw ontwerp en gaan een stuk langer mee. In onze AirPods 3 review lees je alles over de nieuwe oortjes van Apple.

Ook zijn de AirPods Pro, AirPods Max en AirPods 2 nog gewoon verkrijgbaar. De verschillende modellen bieden uiteenlopende features voor verschillende prijzen. De duurste variant, de AirPods Max, is een draadloze over ear-koptelefoon met actieve ruisonderdrukking. De AirPods Pro zien er ongeveer hetzelfde uit als reguliere AirPods. Het zijn kleine oordopjes met een siliconen uiteinde. Ook deze oortjes hebben actieve ruisonderdrukking, net als de AirPods Max.

De AirPods 2 zijn de oudste en goedkoopste verkrijgbare AirPods. Deze oortjes hebben geen spannende nieuwe features, maar bieden prima geluidskwaliteit en een iconisch ontwerp voor een relatief lage prijs.

Lees het laatste nieuws over Apple