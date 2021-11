Zo werkt de Fitbit herstelscore (en dit heb je eraan)

Fitbit introduceert de dagelijkse herstelscore: een manier om te zien of het vandaag tijd is voor een flinke workout of dat je beter een dagje moet chillen. Zo werkt nieuwe manier om je gezondheid bij te houden en dit heb je eraan.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fitbit herstelscore: dit heb je eraan

Toen de Fitbit Charge 5 uitkwam, waren nog niet alle nieuwe functies direct beschikbaar. Inmiddels heeft de tracker een ECG-app en is het eindelijk mogelijk om je dagelijkse herstelscore te zien. Deze herstelscore is een nieuwe manier om je gezondheid bij te houden.

De score is niet exclusief voor de Charge 5. Ook oudere trackers en smartwatches van Fitbit worden ondersteund. Om precies te zijn is de functie te vinden op de Fitbit Luxe, Fitbit Sense, Fitbit Inspire 2, Fitbit Versa 2 en Fitbit Versa 3. De score zit wel achter paywall (Fitbit Premium), dus je hebt een abonnement nodig om het te gebruiken.

Het idee van deze score is dat je wordt geadviseerd of het vandaag tijd is voor een workout, of dat het verstandiger is om een rustdag in te lassen. Dat klinkt als een prima excuus om niet te hoeven sporten! Maar werkt de nieuwe functie ook?

Zo berekent Fitbit de score

De score wordt bepaald met drie gegevens: activiteit, recente slaap en je hartslagvariabiliteit. Fitbit kijkt wat je de afgelopen dagen hebt gedaan om je vervolgens te adviseren of je lichaam klaar is om vandaag te sporten.

Daarvoor checkt Fitbit de hoeveelheid slaap van de afgelopen zeven dagen en de hartslaggegevens van de afgelopen twee weken. Om precies te zijn kijkt Fitbit naar de hoeveelheid minuten die je tijdens die weken in een vetverbranding-, cardio- of piekzone zat.

Daarnaast wordt je hartslagvariabiliteit bekeken. Dat is de variatie in de tijd tussen de hartslagen. Heb je een hoge hartslagvariabiliteit? Dan kan je lichaam beter afwisselen tussen periodes van rust en workouts.

Tijdens de eerste twee weken kijkt Fitbit naar hoe je lichaam reageert op trainen en het herstel. Daarmee krijg je uiteindelijk scores die beter zijn afgestemd op jouw lichaam.

De dagelijkse herstelscore in de praktijk

Het nut van de dagelijkse herstelscore hangt af hoe je het gebruikt. Je moet de score niet zien als een absoluut gegeven, zoals: dit is je hartslag, zoveel stappen heb je gelopen of zoveel uur heb je geslapen.

Hoewel het interessant is hoe Fitbit naar verschillende parameters kijkt, zoals je slaap en activiteit, is het voor deze wearables niet mogelijk om te zien hoe de rest van je lichaam reageert op je workouts. Met name je spieren wil je niet overbelasten en een rustdag gunnen als dat nodig is.

De dagelijkse herstelscore van Fitbit moet je vooral zien als een advies. Want een dag na een flinke workout zei de app dat ik moest gaan sporten, terwijl mijn spieren nog duidelijk aan het herstellen waren. Daarom is het belangrijker om naar je lichaam te luisteren. Geen wearable kan op tegen jouw kennis over hoe jij je voelt.

Fitbit Fitbit, Inc. 6,8 (3.112 reviews) Gratis via App Store via App Store

Welke Fitbit?

Twijfel je nog over welke Fitbit je wilt? Op iPhoned testen we de nieuwste versies voor je. Zo lees je nu onze reviews van de Fitbit Charge 5, Fitbit Versa 3 en de Fitbit Sense.