iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Bekijk actie

Zo kun je echt altijd bij een bestand, zelfs tijdens een stroomstoring

Maurice Snijders
Maurice Snijders
24 november 2025, 9:32
2 min leestijd
Zo kun je echt altijd bij een bestand, zelfs tijdens een stroomstoring

Als je een bestand lang niet opent, staat het vaak alleen nog maar in de iCloud en kun je er zonder internet niet bij. Zo voorkom je dat.

Lees verder na de advertentie.

Zo kun je echt altijd bij een bestand

De Bestanden-app synchroniseert automatisch met je iCloud en dat zorgt ervoor dat je altijd en overal toegang hebt tot je bestanden. Mits er een internetverbinding is natuurlijk. Open je een bestand lange tijd niet, dan komt het geregeld voor dat het bestand ineens niet meer op je iPhone staat, maar alleen in je iCloud. Apple doet dat om ruimte op je iPhone te besparen. Deze bestanden herken je aan een pictogram van een wolkje.

Bestanden

Bestanden

Apple

Gratis via App Store

Over het algemeen is het helemaal geen probleem dat dit gebeurt. Je bent verbonden met internet en het openen van het bestand gaat dan razendsnel. Zo snel dat je eigenlijk niet eens merkt dat het bestand in je iCloud staat en niet op je iPhone. Het wordt anders wanneer de stroom uitvalt, of in elk geval wanneer je geen internet meer hebt. Want dan kun je er helemaal niet meer bij. Gelukkig kun je dat eenvoudig voorkomen:

  1. Open de app Bestanden;

  2. Blader naar het bestand dat je wilt opslaan;

  3. Druk lang op het bestand en kies voor ‘Bewaar download’.

altijd bij een bestand

Het bestand wordt nu direct weer op je iPhone gezet. Heb je bovenstaande stappen uitgevoerd, dan weet je zeker dat dit bestand voortaan altijd op je iPhone blijft staan. En dat betekent dat je er ook altijd bij kunt, ook als je bijvoorbeeld tijdens een stroomstoring helemaal geen internet meer hebt. We raden aan om dit met al je belangrijke bestanden te doen, zodat je nooit voor een onaangename verrassing komt te staan!

Overigens kun je op je MacBook hetzelfde doen. Zoek daar gewoon in Finder naar het betreffende bestand, Ctrl-klik erop en klik op ‘Bewaar download’. Het bestand wordt dan definitief op je Mac opgeslagen.

Meer tips?

Vond je deze tip leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Backup en beveiliging Basisinstellingen Thema Beveiliging iPhone Apple

Bekijk ook

5 tips die je helpen om langer te doen met de batterij van je iPhone

5 tips die je helpen om langer te doen met de batterij van je iPhone

21 november 2025

ChatGPT in Apple Intelligence: zo schakel je het standaard in

ChatGPT in Apple Intelligence: zo schakel je het standaard in

20 november 2025

Apple Intelligence: verbeter je teksten op je iPhone met schrijfhulp

Apple Intelligence: verbeter je teksten op je iPhone met schrijfhulp

17 november 2025

3 iPhone-tips voor wie snel aan de slag wil met Apple Intelligence!

3 iPhone-tips voor wie snel aan de slag wil met Apple Intelligence!

14 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Black Friday
Over ons Contact Adverteren