Zo kun je echt altijd bij een bestand, zelfs tijdens een stroomstoring

Als je een bestand lang niet opent, staat het vaak alleen nog maar in de iCloud en kun je er zonder internet niet bij. Zo voorkom je dat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo kun je echt altijd bij een bestand

De Bestanden-app synchroniseert automatisch met je iCloud en dat zorgt ervoor dat je altijd en overal toegang hebt tot je bestanden. Mits er een internetverbinding is natuurlijk. Open je een bestand lange tijd niet, dan komt het geregeld voor dat het bestand ineens niet meer op je iPhone staat, maar alleen in je iCloud. Apple doet dat om ruimte op je iPhone te besparen. Deze bestanden herken je aan een pictogram van een wolkje.

Bestanden Apple 5.2 (153 reviews) Gratis via App Store via App Store

Over het algemeen is het helemaal geen probleem dat dit gebeurt. Je bent verbonden met internet en het openen van het bestand gaat dan razendsnel. Zo snel dat je eigenlijk niet eens merkt dat het bestand in je iCloud staat en niet op je iPhone. Het wordt anders wanneer de stroom uitvalt, of in elk geval wanneer je geen internet meer hebt. Want dan kun je er helemaal niet meer bij. Gelukkig kun je dat eenvoudig voorkomen:

Open de app Bestanden; Blader naar het bestand dat je wilt opslaan; Druk lang op het bestand en kies voor ‘Bewaar download’.

Het bestand wordt nu direct weer op je iPhone gezet. Heb je bovenstaande stappen uitgevoerd, dan weet je zeker dat dit bestand voortaan altijd op je iPhone blijft staan. En dat betekent dat je er ook altijd bij kunt, ook als je bijvoorbeeld tijdens een stroomstoring helemaal geen internet meer hebt. We raden aan om dit met al je belangrijke bestanden te doen, zodat je nooit voor een onaangename verrassing komt te staan!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overigens kun je op je MacBook hetzelfde doen. Zoek daar gewoon in Finder naar het betreffende bestand, Ctrl-klik erop en klik op ‘Bewaar download’. Het bestand wordt dan definitief op je Mac opgeslagen.

Meer tips?

Vond je deze tip leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!