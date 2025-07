Heb je ook wel eens dat je zaklamp op je iPhone opeens aan staat? Irritant! Maar daar kun je gelukkig wat tegen doen.

Zaklamp uitzetten (en verwijderen) op je iPhone: zo doe je dat

Misschien ken je het wel: je pakt je iPhone uit je zak en loopt rustig verder. Maar je merkt plotseling dat iedereen je een beetje geïrriteerd aankijkt. Als je dan eens goed naar je iPhone kijkt valt je iets op. Je ziet dat de zaklamp weer eens (ongevraagd!) aan staat. Niet alleen irritant, maar het slurpt ook nog eens onnodig de batterij van je iPhone leeg. Tijd om dat probleem eens en voor altijd aan te pakken!

Meestal zet je de zaklamp per ongeluk aan, omdat je het icoontje (linksonder) op het vergrendelscherm hebt aangetikt. Gelukkig kun je daar wat tegen doen. Want door het icoontje weg te halen, is ook het per ongeluk aanzetten van de zaklamp verleden tijd. Het verwijderen van de zaklamp is zo gepiept door de onderstaande stappen te volgen.

Zaklamp verwijderen van het vergrendelscherm op je iPhone Houd je vinger op het vergrendelscherm van je iPhone ingedrukt totdat de knop ‘Pas aan’ verschijnt; Tik op ‘Pas aan’ tot je het scherm kunt wijzigen; Tik op het minteken (-) naast de zaklampknop om deze te verwijderen; Aansluitend tik je op ‘Gereed’ om de wijzigingen op te slaan. De zaklampknop is daarna niet meer zichtbaar op het toegangsscherm.



Om de zaklamp aan te zetten kun je altijd nog op het icoontje in het bedieningspaneel tikken. Het bedieningspaneel is het scherm dat je te zien krijgt wanneer je vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag veegt. Op een iPhone met Touch ID veeg je omhoog vanaf de onderkant van het scherm.