In iOS 18 is deze irritatie eindelijk opgelost op de iPhone (en dat werd tijd)

In iOS 18 is weer een irritatie opgelost. Het is nu mogelijk om de zaklamp van het toegangsscherm te verwijderen op je iPhone. Dat doe je zo.

Zaklamp verwijderen van het toegangsscherm op de iPhone

Het is je vast wel eens overkomen: je haalt de iPhone uit je broekzak en opeens zie je dat de zaklamp is ingeschakeld. Waarschijnlijk heb je onbewust tegen het zaklamp-icoontje op het toegangsscherm getikt toen je de iPhone in je broekzak stopte. Vervelend, want als het lampje al een tijd is ingeschakeld, ben je ook behoorlijk wat van je batterijlading kwijt.

Na al die jaren heeft Apple eindelijk deze irritatie opgelost op de iPhone. Het is in iOS 18 mogelijk om het icoontje van de zaklamp te verwijderen van het toegangsscherm. Het verwijderen van de zaklamp doe je op de volgende manier:

Zaklamp verwijderen van het beginscherm op de iPhone Houd de vinger ingedrukt op het toegangsscherm van je iPhone; Kies voor ‘Pas aan’ en tik op ‘Toegangsscherm’; Je kunt nu de pictogrammen en de widgets aanpassen. Tik op het min-teken bij de zaklamp; Tik aansluitend op ‘Gereed’;

Meer nieuwe functies in iOS 18

Naast het verwijderen van de zaklamp op het toegangsscherm, komt Apple in iOS 18 met een reeks nieuwe Apple Intelligence-functies naar de iPhone. Toch is dit nog lang niet alles, want er verandert veel meer in de nieuwste iOS-versie. Dit zijn een aantal van de veranderingen:

Foto’s -app krijgt een nieuw design;

-app krijgt een nieuw design; Met Genmoji kun je oneindige emoji’s zelf maken;

kun je oneindige emoji’s zelf maken; Berichten krijgt nieuwe functies;

krijgt nieuwe functies; Meer vrijheid bij het Bedieningspaneel en beginscherm;

en beginscherm; Siri krijgt een grote update;

krijgt een grote update; Apple Kaarten krijgt topografische kaarten en custom routes, die je zelf kunt bepalen;

krijgt topografische kaarten en custom routes, die je zelf kunt bepalen; Nieuwe toegankelijkheidsfuncties als oogtracking;

als oogtracking; Keynote en Pages worden uitgebreid met Apple Intelligence;

worden uitgebreid met Apple Intelligence; Opdrachten kan complexe taken nu eenvoudiger automatiseren;

kan complexe taken nu eenvoudiger automatiseren; Spotlight werkt beter in iOS 18;

werkt beter in iOS 18; Wachtwoorden-app voor het bewaren en automatisch invullen van wachtwoorden;

voor het bewaren en automatisch invullen van wachtwoorden; Wallet wordt uitgebreid met tap to cash;

wordt uitgebreid met tap to cash; Dictafoon ondersteunt nu audiotranscripties, ook tijdens telefoongesprekken.

