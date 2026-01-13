YouTube kijken is leuk, maar niet als je de hele tijd reclame voorgeschoteld krijgt. Wij vertellen je hoe je in 2026 gratis YouTube kijkt, zonder reclame!

Gratis YouTube kijken zonder reclame: zo doe je dat in 2026

Wanneer je geen YouTube Premium hebt is het kijken van YouTube ontzettend vervelend geworden. Vrijwel elke video zit tjokvol irritante reclameblokken die je niet kunt skippen. Maar ja, de prijzen van YouTube Premium liegen er niet om. Dus een betaald account nemen wil je ook weer niet.

Toch is er een manier om gratis naar YouTube te kijken, zonder reclame. En het mooie is dat deze manier zowel werkt op je Mac, je Windows-PC en smartphone.

Gratis YouTube kijken met Brave

Om gratis YouTube te kijken heb je eigenlijk alleen maar één programma nodig. En dat is de browser Brave. De app is te downloaden voor je Mac en Pc vanaf de Brave-website. En voor de iPhone vind je hem in de App Store.

Je hoeft de app of het programma alleen maar te installeren. Als je eenmaal de browser op je iPhone hebt staan start je de app. Tik in de adresbalk en surf naar YouTube (www.youtube.com) door het adres in te vullen. Daarna kun je in het zoekvenster op zoek gaan naar de video’s die je wilt bekijken. Houd er wel rekening mee dat je níét de YouTube-app opent.

YouTube Premium: dit kost het

Ook met Youtube Premium kun je video’s kijken zonder reclame. Maar daar moet je dan wel voor betalen. Een abonnement voor één persoon kost hier 13,99 euro. Voor een heel gezin moet je zelfs 25,99 euro neertellen (tot maximaal vijf leden). Sluit je een abonnement af via de YouTube-app op je iPhone, dan betaal je zelfs nog meer door de commissies die Apple heft.

