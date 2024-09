Vergeet YouTube Premium: zo kijk je zonder reclame op je iPhone

YouTube kijken zonder Premium-abo is behoorlijk irritant geworden door alle advertenties. Maar met deze tip kijk je YouTube zonder reclame op je iPhone!

YouTube zonder reclame kijken op je iPhone

Tegenwoordig is een betaald account voor YouTube Premium vrijwel verplicht wanneer je ongestoord een video wilt kijken. Maar een YouTube Premium-account is behoorlijk prijzig. Je betaalt dan per maand 11,99 euro om alle reclame weg te krijgen. Maar wij hebben een manier gevonden om gratis naar YouTube op je iPhone te kijken zonder dat je al die vervelende reclame te zien krijgt.

Hiervoor heb je wel een (gratis) app nodig. Dit is de app Brave: Browser én Zoekmachine. Haal de app uit de App Store en installeer hem op je iPhone.

Brave: Browser én Zoekmachine Brave Software 9,4 (10.509 reviews) Gratis via App Store via App Store

Als je eenmaal de browser hebt geïnstalleerd start je de app. Tik onderaan in de adresbalk en surf naar YouTube (www.youtube.com). Daarna kun je in het zoekvenster op zoek gaan naar de video’s die je wilt bekijken. Je kunt nu al YouTube kijken op je iPhone zonder reclame.

YouTube zonder reclame kijken: maar dan beter

Maar er is meer! Wil je het jezelf nog makkelijker maken? Dan kun je Brave-app omtoveren in een soort speciale versie van de YouTube-app op je iPhone (maar dan zonder die irritante reclame). Dat doe je door een opdracht te maken die automatisch de Brave-app opent en naar YouTube gaat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat kun je zelf doen, maar we hebben het voorwerk al voor je gedaan. De opdracht kun je hieronder downloaden. Vergeet niet dat je hiervoor dus wel eerst de Brave-app op je iPhone moet hebben staan. Anders werkt de opdracht niet.

Als je op de link hierboven hebt geklikt tik je op ‘Voeg opdracht toe’. Daarna vind je de opdracht onder ‘Opdrachten’. Tik vervolgens op de drie puntjes bij de opdracht en op het pijltje naar beneden (in het grijze bolletje) bovenaan het scherm.

Tik op ‘Kies symbool’ en selecteer het YouTube-icoontje. Tik op ‘Gereed’ en tik nog een keer op het pijltje naar beneden. Kies vervolgens voor ‘Zet op beginscherm’. Geef de app een naam (bijvoorbeeld: ‘YouTube’) en tik op ‘Voeg toe’.

Je ziet nu dat er een nieuw YouTube-icoontje is verschenen op het beginscherm van je iPhone. Wanneer je hierop tikt wordt automatisch YouTube in de Brave-app gestart. De eerste keer wanneer je de app start moet je nog wel één keer op ‘Sta toe’ tikken. Daarna hoeft ook dat niet meer en kun je in alle rust genieten van YouTube zonder reclame op je iPhone!