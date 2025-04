YouTube heeft een handige optie waarmee je elke video kunt voorzien van ondertiteling. En daarmee kun je zelfs video’s vertalen!

Ondertiteling op YouTube aanzetten: zo stel je het in bij elke video

Soms is het handig om even de ondertiteling bij een video op YouTube aan te zetten. Als je bijvoorbeeld in de trein een video wilt zien en je hebt je AirPods niet bij je, dan kun je natuurlijk het geluid wat harder zetten. Maar je medepassagiers zullen je dat niet in dank afnemen.

Beter is het dan om (tijdelijk) de ondertiteling aan te zetten bij een YouTube-video op je iPhone. Je kunt dan het geluid uit laten staan en toch precies weten wat er in de video wordt gezegd.

Bij veel video’s wordt er standaard ondertiteling meegeleverd. Je tikt dan rechtsboven in de video op het vakje met ‘cc’. Maar ook bij video’s waar dat niet bij is kun je toch ondertiteling inschakelen. Het is zelfs mogelijk om de ondertiteling van de video automatisch te vertalen. Hoe je beide manieren instelt, lees je hieronder.

Ondertiteling aanzetten bij een video op YouTube Open de YouTube-app; Tik open een video die je wilt kijken; Tik nogmaals op de video zodat je de afspeelknoppen te zien krijgt; Tik rechtsboven op het logo van het tandwieltje; Kies in het menu voor ‘Ondertiteling’; Selecteer vervolgens de optie waarbij ‘(automatisch gegenereerd)’ staat.

De ondertiteling wordt dan automatisch op de video getoond en is niet altijd geheel vlekkeloos. Maar het is goed genoeg om de video te kunnen volgen, zonder dat je het geluid aan hebt staan.

Je kunt daarnaast ook kiezen om ondertitels te laten zien op de video en die dan meteen te laten vertalen (naar bijvoorbeeld het Nederlands). Deze functie is ook handig om bijvoorbeeld een Japanse video van (Engelse) ondertiteling te voorzien. Deze vertaling is vaak wel wat minder goed dan de automatische gegenereerde ondertiteling voor YouTube van hierboven.

Om dit in te stellen tik je rechtsboven op het tandwieltje. Daarna kies je voor ‘Ondertiteling > Automatisch vertalen’. Stel vervolgens de taal in die je wilt gebruiken.

