Zo los je de grootste YouTube-irritatie op je iPhone op

YouTube op de iPhone slokt heel wat uren van onze tijd op, maar dat gaat niet helemaal zonder irritaties. Zo los je het grootste probleem van YouTube op de iPhone op.

YouTube op de iPhone

Als er een app is waardoor je compleet je besef van tijd verliest, dan is het wel YouTube. Het begint vaak onschuldig met het kijken van een kort filmpje tijdens een wc-bezoek, en voor je het weet zit je helemaal in een video-essay over waarom de Pixar-film Ratatouille eigenlijk over kapitalisme gaat.

YouTube Google LLC 9,2 (1.003.770 reviews) Gratis via App Store via App Store

Maar hoewel de YouTube-app prima deze verslaving faciliteert, veroorzaakt de app wel een grote ergernis. Want stel, je tikt een filmpje aan, gaat er lekker voor zitten, draait je telefoon voor fullscreen en … niks. Oh ja, het richtingsslot staat nog aan. Zucht. Gelukkig kun je dit probleem permanent oplossen met behulp van de Opdrachten-app.

Zo fix je het richtingsslot

In Opdrachten kun je er namelijk voor zorgen dat je richtingsslot automatisch wordt uitgeschakeld zodra je YouTube opent. Wel zo handig. Zo doe je dat:

Open Opdrachten, en kies bij de tabbladen onderin voor ‘Automatisering’. Tik op de ‘+’ en kies ‘app’ in de lijst. Tik op ‘Kies’, selecteer de YouTube-app, en klik op ‘Gereed’. Zet dan het vinkje bij ‘Voer onmiddelijk uit’, zorg ervoor dat ‘meld indien uitgevoerd’ niet is ingeschakeld en tik op ‘Volgende’. Gebruik de zoekbalk om de taak ‘Stel richtingsslot in’ te vinden. Tik erop. Tik dan op ‘Aan/uit’, kies ‘Zet’ en tik dan op ‘aan’ zodat er ‘uit’ staat. Tik dan op ‘Gereed’.

Wanneer je nu YouTube opent, zorgt Opdrachten ervoor dat het richtingsslot van je iPhone wordt gehaald. Zo draait de app altijd met het scherm mee als je je iPhone horizontaal vasthoudt!

Subtielere optie

Wil je soms wel het richtingsslot gebruiken met YouTube, en soms niet? En is de opdracht daarom iets te rigoureus voor jou? Dan is er een subtielere optie. Wanneer je een YouTube-filmpje kijkt, kun je hem gewoon omhoog vegen om fullscreen te kijken. Een veeg naar beneden maakt het filmpje weer klein.