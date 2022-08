Nieuwe functie voor YouTube: inzoomen op video’s (en zo werkt het)

YouTube heeft een nieuwe functie gekregen met ‘knijp-om-te-zoomen’. Hiermee kun je nu inzoomen op YouTube-video’s. iPhoned vertelt hoe het werkt én hoe je de functie moet aanzetten.

Inzoomen in een YouTube-video: zo werkt het

YouTube heeft een nieuwe experimentele functie erbij gekregen. Hiermee kun je nu voortaan inzoomen op een video. Je hebt hiervoor wel een Premium-account nodig om de functie te gebruiken.

Om het inzoomen in een YouTube-filmpje te gebruiken, moet je de functie eerst aanzetten. Wanneer je de app op je iPhone gebruikt en bent ingelogd met je account, dan vertelt de app al zelf dat er een nieuwe functie beschikbaar is. Heb je deze melding gemist of krijg je hemt niet te zien? Dan volg je onderstaande stappen.

Start de YouTube-app op je iPhone en tik rechtsboven op je profielfoto;

Tik op ‘Instellingen > Probeer nieuwe functies’;

Scrol iets naar beneden naar ‘Knijp om te zoomen’;

Tik op de blauwe knop ‘uitproberen’.

De functie staat nu aan. Om de functie te gebruiken start je een video en draai je je iPhone in landschapsmodus (in de breedte), om de video op het volledig scherm te bekijken. Daarna kun je net zoals bij een foto in- uitzoomen door met twee vingers te ‘knijpen’ of te ‘spreiden’. Overigens werkt het inzoomen niet bij YouTube Shorts, de korte TikTok-achtige video’s.

YouTube Premium (met flinke korting)

Heb je nog geen YouTube Premium? Dan hebben we meteen een goede tip voor je, want we laten zien hoe je heel goedkoop een YouTube Premium-abonnement kunt afsluiten (met 86% korting). YouTube Premium kost normaal 11,99 euro per maand, maar dan betaal je minder dan twee euro.

